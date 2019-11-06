Гонконг, Китай, , 06:52 — REGNUM Неизвестный напал с ножом на члена Законодательного совета Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что нападение произошло в 8:44 по местному времени (3:44 по московскому) в районе Туен Мун. Член гонконгского парламента Хэ Цзюньяо общался с избирателями в рамках предвыборной кампании у своей палатки в момент нападения. Кроме него в результате происшествия пострадали еще два человека. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября источники в правительстве Гонконга не исключили переноса выборов депутатов районных советов из-за возможных массовых беспорядков. Отмечалось, что выборы были запланированы на 24 ноября, однако вероятность нападения на кандидатов может привести к переносу голосования.

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