Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутске загорелось 6 ноября здание, в котором находилось несколько предприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На Хатынг-Юряхском шоссе пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания в автомастерской. Огонь захватил находящиеся в помещениях автосервиса кафе восточной кухни, бар и автомагазин.

По информации Якутского пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире ночью 3 ноября, камеры наружного наблюдения зафиксировали мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью ко входу в ресторан. Дверь загорелась.