Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Углегорский городской суд Сахалинской области прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, ударившего женщину молотком, сообщает АСТВ.

Молоток

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стала ссора мужчины с потерпевшей. Во время ссоры он не сдержался и ударил женщину молотком по голове и пальцу руки, в результате чего она получила травмы.

«Он признал свою вину, раскаялся, извинился перед женщиной», — заявили в суде.

Отмечается, что потерпевшая против прекращения уголовного дела не возражала. В результате суд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф в размере семи тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который напал на автомобиль при защите своего щенка. По данным СКР, ущерб, нанесённый подростком автомобилю, был незначительным, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.