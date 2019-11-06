Находка, Приморский край, , 06:05 — REGNUM Искать моряка, пропавшего с танкера «Залив Америка», продолжит компания-судовладелец. Спасатели поиск прекратили, заявил 6 ноября представитель компании «Наяда».

"Поиски прекратили, истек срок. Вчера на совещании было решено, что они будут продолжены до 12 ноября включительно», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Взрыв газа на танкере «Залив Америка» произошел 2 ноября в порту Находка (Приморский край). В результате инцидента два человека погибли, ещё один пропал без вести. По факту происшествия российские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

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