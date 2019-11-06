Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM В социальных сетях Камчатки жители обсуждают опасные маневры внедорожника, на котором передвигается губернатор края Владимир Илюхин. Маневры губернаторского «Ниссан-Патрол» с мигалкой заставили всех остальных участников движения прижаться к обочине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители отмечают, что опасная езда губернаторского джипа уже не в первый раз становится достоянием общественности. В апреле 2018 года Илюхин лихачил прямо в центре Петропавловска-Камчатского, выехал на «встречку», подрезая других участников движения. Проблесковый маячок, установленный на крыше внедорожника, был отключен. Водителю губернаторского внедорожника тогда выписали штраф сотрудники ГИБДД.

«Самый опаздывающий», — цитирует комментарии камчатцев ИА Кам 24 .

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу коррупциогенности регионов РФ, Камчатка является одним из лидеров по количеству ДТП.