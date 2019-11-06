Хабаровск, , 05:44 — REGNUM На борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, скончался во время полета мужчина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пенсионер летел на лечение в Федеральный медцентр сердечно-сосудистой хирургии. Мужчину в полете сопровождали врачи, но они не смогли ничего сделать, человек скончался. Перевозкой тяжелобольного занимался Центр медицины катастроф. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на борту самолета, следовавшего с Камчатки в Хабаровск, умер младенец. Его также везли на операцию в Центр сердечно-сосудистой хирургии. Ребенок родился с тяжелым пороком сердца.