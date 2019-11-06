Биробиджан, , 05:12 — REGNUM Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты завершили дезинфекционные работы в населённых пунктах ЕАО, пострадавших от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Всего было обработано около одной тысячи домов с придомовыми территориями, десятки школ, детсадов и других социальных объектов, а также более 100 километров дорог общего пользования. Работы велись двумя отрядами РХБЗ в 27 пострадавших населенных пунктах Смидовичского, Биробиджанского и Ленинского районов. Кроме пострадавших сёл специалисты обрабатывали столицу региона — Биробиджан.

Обработка велась в ускоренном режиме, в связи с приближением устойчивых низких температур. Для выполнения задач было привлечено 10 единиц техники и 30 военнослужащих. Проведенные работы позволили снять опасность массовых вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы отчитались о завершении дезинфекционной обработки территории города Биробиджан, пострадавшей от наводнения.