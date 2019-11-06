Владивосток, , 05:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморском крае зарегистрировано девять лесных пожаров, из них восемь — потушены. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба администрации региона.

Тушение лесного пожара Mchs.gov.ru

Всего пожарами была охвачена площадь 125 гектаров в Шкотовском, Партизанском, Ольгинском районах, во Владивостокском и Уссурийском городских округах. В тушении было задействовано более ста человек и двадцати единиц техники.

Сообщается, что восемь пожаров были потушены. На территории края остался один лесной пожар, локализованный в Партизанском районе.

По заявлению администрации, оперативность тушения лесных пожаров в Приморье достигла 90% в течение суток. А их площадь сократилась более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти предупреждают население, что в связи с тёплой, сухой и ветреной погодой, в Приморском крае сохраняется повышенная опасность лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье за сутки ликвидировано три лесных пожара