Владивосток, , 04:58 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае было ликвидировано 8 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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За прошедшие сутки было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 125 гектаров. На их тушении было задействовано более 100 человек и 22 единицы техники.

«Восемь пожаров на площади 105 гектаров ликвидированы в Шкотовском, Партизанском, Ольгинском районах, а также во Владивостокском и Уссурийском городских округах. Один пожар площадью 20 гектаров локализован в Партизанске», — добавили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что в сравнении с прошлым годом площадь лесных пожаров в Приморье снизилась более, чем в полтора раза. При этом возросла оперативность тушения до 90 процентов: пожары ликвидируют в течении суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье лесопожарные службы оперативно локализуют возникающие пожары, так на выходных было ликвидировано три лесных пожара.