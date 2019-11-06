Биробиджан, , 03:49 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на федеральной трассе «Амур», погибло пять человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации областного ГИБДД, авария случилась 5 ноября на 2002 км федеральной трассы «Амур» Чита-Хабаровск, где водитель автомобиля «Тойота Ипсум» на затяжном повороте не удержал машину на своей полосе и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Виш».

В результате столкновения погибли водитель и пассажиры «Тойота Ипсум», водитель «Тойота Виш» находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, до 11 человек увеличилось число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом, произошедшим в Коми.