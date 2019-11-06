Тюлячинский район, Татария, , 03:36 — REGNUM В Татарии 26-летний Рустем Г. приговорён к обязательным работам за то, что обматерил главу местного отделения ГИБДД. Остановленный в нетрезвом виде фигурант отказался от медосвидетельствования и нецензурно обругал представителя власти при исполнении последним своих должностных обязанностей. Приговор на сегодня вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Происшествие произошло вечером 3 августа 2019 года в одном из сёл Тюлячинского района. Автомобилиста остановили и предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался и был доставлен в отдел, так как управлял транспортным средством, будучи не трезв. Уже в отделе он нецензурно выбранил начальника отделения ГИБДД за составленные в отношении него протоколы.

Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Суд приговорил Рустема Г. к 240 часам обязательных работ. Фигурант вину признал.

Напомним, ранее в Башкирии за оскорбление полицейского 23-летний житель Уфы выплатил 30 тыс. рублей компенсации за моральный вред, причинённый сотруднику ППС. Помимо этого, фигурант был осуждён за оскорбление представителя власти.