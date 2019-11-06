Арский район, Татария, , 03:22 — REGNUM Житель Арска (Татария) за систематические издевательства над женой и дочерью получил условный срок — три года. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

44-летний местный житель проживал в частном доме. Следствие установило, что в августе 2019 года он, когда был пьян, «систематически избивал супругу». Дочь пыталась защитить мать от побоев, за что ей доставалось самой. Им обеим причинены различные травмы. Мужчина вину признал и получил условный срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, схожие дела были рассмотрены и в Нижегородской области. В Сеченовском районе под суд пойдёт мужчина, который избивал своих детей в возрасте от шести до 14 лет. Младшего ребёнка он бил кипятильником, бегал за ним и женой с ножом. Вердикт суда пока не вынесен.

До этого житель Воскресенского района того же региона за избиение супруги на глазах детей, жестокое обращение с ними, а также за то, что пил, матерился при несовершеннолетних, выставлял их на улицу в любое время суток и при любой погоде, был приговорён к 250 часам обязательных работ.

Нижегородский отец-садист стал фигурантом уголовного дела