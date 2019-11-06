Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что неощущаемое сейсмособытие произошло в акватории Камчатского залива. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск. Глубина очага составляла 10 километров. Отмечается, что жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в 120 километрах к востоку от Усть-Камчатска было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Сведений о пострадавших и разрушениях не было, угроза цунами не объявлялась.

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