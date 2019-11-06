Якутск, , 03:00 — REGNUM Утечка данных клиентов и аферы с кредитными карточками используются как дымовая завеса, комментирует случай утечки данных клиентов Альфа-банка независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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По словам эксперта, Альфа-банк входит в пятёрку крупнейших российских банков по размеру активов на октябрь 2019 года. Утечка происходит уже во втором банке.

«Мне почему то кажется, что началось бегство капиталов из этих банков. Утечка данных клиентов и аферы с кредитными карточками используется как дымовая завеса. Посмотрим, как всё сходно происходит в этих финансовых организациях: сначала руководство банка не признаёт, а потом только подтверждает о незначительном количестве клиентов, чьи данные попали в открытый доступ. У Сбербанка — 200 данных, затем — уже 5 тыс. Виновным был признан сотрудник банка, возглавлявший сектор в одном из бизнес-подразделений. После сообщений о новой утечке данных клиентов Сбербанка был задержан и арестован коллектор из Волгограда. Получается два человека виновны в хищении миллиардных сумм из Сбербанка? А может начальное количество клиентов таким образом и вывели средства, а потом заявили об их хищении? Козла отпущения нашли, который якобы признался в «сливе». Думаю, сценарий как в Сбербанке ещё не раз повторится», — прогнозирует Юрий Данилов.

Независимый аналитик акцентирует внимание на суммах активов.

«Это может показаться странным только на первый взгляд. Если посмотреть изменение активов 5 крупнейших банков России за сентябрь-октябрь 2019 года, то мы увидим, что у трёх из них произошло их снижение — суммарно на 455 млрд рублей или 7 млрд долларов за месяц. Есть над чем подумать», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Альфа-банк подтвердил, что произошла утечка данных 15 клиентов. Ранее пользователь одного из специализированных форумов заявил, что располагает свежими данными около 3,5 тыс. клиентов этого банка.