Петропавловск-Камчатский, , 02:09 — REGNUM Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки не было зафиксировано. Пепловый шлейф распространился на 200 километров к северо-западу от вулкана. При этом в МЧС не исключают, что при смене направления ветра небольшое количество пепла может выпасть в населенных пунктах Тигильского района. Вулкану присвоен оранжевый уровень опасности для авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 3500 метров. Пеплопада в населенных пунктах края зафиксировано не было. Тогда вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

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