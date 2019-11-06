Курган, , 01:48 — REGNUM Курганские вандалы продолжают орудовать в городе. Сломан саксофон у фигуры топиария возле областной филармонии, сообщают участники паблика «Типичный Курган».

Топиарий в первозданном виде простоял две недели. Благоустройство в столице Зауралья зашло в тупик, признают жители Кургана. Хулиганы разнесли дорогостоящий скейт-парк, как только выкрасят фасады — на них налетает группа граффитчиков, которая сколачивается на акции в социальных сетях, испорчены стенды «Красной линии», разносятся новые остановки. Сейчас настала очередь топиариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за всё время происков вандалов, которые всё лето «работали» на разрушение городского благоустройства, был пойман единственный несовершеннолетний нарушитель, который, по его признанию, в состоянии алкогольного опьянения стал крушить всё подряд — разнёс целую автобусную остановку.

«В Кургане не приживается красота. Люди привыкли жить в нищете и грязи, и не собираются из них вылезать», — пишет девушка в паблике.

Курганцы в социальных сетях отмечают, что городу не хватает камер видеонаблюдения. Если бы всё фиксировалось на видео, затем вычислялись хулиганы, меньше бы было вандализма, считают жители областного центра. И справедливо отмечают, что около каждого свежевыкрашенного дома или топиария полицейского не поставишь.

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