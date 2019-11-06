Ростов-на-Дону, , 01:24 — REGNUM Под Ростовом-на-Дону сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Азовский» сбил пешехода и скрылся с места аварии. Таков результат служебной проверки, проведенной региональным управлением МВД РФ, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Сотрудники полиции, проверяя информацию об исчезновении молодого человека, установили, что гражданина сбил и скрылся с места ДТП. О происшествии он не уведомил руководство и убыл в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП, полицейский был экстренно отозван в город Азов», — уточнили в полиции.

Также известно, что сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.