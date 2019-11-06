Сыктывкар, , 01:17 — REGNUM Число пострадавших в результате столкновения легковушки с микроавтобусом на трассе в Республике Коми выросло до 11 человек, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, трое пассажиров иномарки Kia Spectra, а также оба водителя транспортных средств. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате ДТП. По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на автодороге Сыктывкар — Ухта столкнулись легковой автомобиль Kia и пассажирский микроавтобус Volkswagen Caravelle. Отмечалось, что среди пострадавших был и 16-летний подросток.

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