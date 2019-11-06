Стэнли, , 01:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано 5 ноября у островов Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Острова являются заморской территорией Великобритании, управляются губернатором Фолклендских островов.

На острове Южная Джорджия расположены посёлок Грютвикен и научные станции Кинг-Эдуард-Поинт и Бэрд-Айланд. Число жителей зависит от сезона, колеблется от 20 до 50 человек.

На Южных Сандвичевых островах постоянное население отсутствует. Летом они посещаются научными экспедициями.