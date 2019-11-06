Мехико, , 01:08 — REGNUM Помощь в борьбе с преступностью предложил президент США Дональд Трамп мексиканскому президенту Лопесу Обрадору в рамках телефонного разговора, 5 ноября сообщает Белый дом.

Переговоры лидеров двух стран состоялись после инцидента с группой американцев в Мексике. Трамп осудил акты насилия в этой стране и заявил о своей помощи мексиканским властям в судебном процессе над преступниками.

Помимо этого, Трамп и Обрадор обсудили продолжение сотрудничества по охране совместной границы.

Напомним, 4 ноября в Мексике была атакована группа американских мормонов с двойным гражданством. Число погибших достигло 12. Пять детей числятся пропавшими. Мексиканские власти проводят поисковую операцию. Родственники жертв обратились за помощью к ФБР.