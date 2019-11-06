Красноярск, , 01:02 — REGNUM Более полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Шушенского, на юге Красноярского края. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Подозрительного мужчину с пакетом, в котором впоследствии обнаружились верхушечные части дикорастущей конопли, во внеслужебное время заметил один из дорожных полицейских МО МВД России «Шушенский». Вызванная полицейским следственно-оперативная группа задержала 29-летнего жителя посёлка городского типа «Шушенское».

Экспертиза установила, что обнаруженное у задержанного вещество является марихуаной, в количестве более 500 грамм.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». По данной статье предусматривается максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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