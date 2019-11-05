Нарьян-Мар, , 22:28 — REGNUM Заведующая детским садом «Сказка», в котором был убит ребенок, написала заявление об увольнении. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

Руководитель дошкольного учреждения Галина Овчинникова написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого издан соответствующий приказ об освобождении её от занимаемой должности.

Губернатор Ненецкого АО также принял прошение об отставке руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лины Гущиной. Александр Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров аппарата окружной администрации оформить соответствующее распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября от ножевого ранения, которое нанёс 36-летний житель окружной столицы, погиб находившийся в группе детского сада шестилетний мальчик. Преступник проник в здание через центральный вход, дверь ему открыл охранник, принявший мужчину за одного из родителей. После совершения преступления он был задержан, а спустя день — арестован по решению суда. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия «Святогоръ», который дистанционно открыл убийце дверь. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Охранник свою вину признал частично.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка.