Афины , , 22:15 — REGNUM Почти двое суток в открытом море провела гражданка Новой Зеландии, прежде чем её обнаружила береговая охрана Греции. Об этом 5 ноября сообщает газета Тhe New Zealand Herald.

45-летняя новозеландка пояснила, что помогала своему приятелю перегонять яхту под названием Rival 34 из Турции в Грецию. Устав от долгого пребывания на борту судна, женщина решила на вёсельной лодке доплыть до острова Фолегандрос в Эгейском море. Но на пути обратно на яхту она уронила весло и её стало сносить ветром в сторону от яхты.

Через несколько часов владелец яхты, обеспокоившись долгим отсутствием спутницы, сообщил о её исчезновении властям Греции. Спасатели немедленно организовали поисково-спасательную операцию с привлечением шести катеров, вертолёта и беспилотного подводного аппарата.

Женщину обнаружили через 37 часов после исчезновения в 100 км к северу от острова Крит. Спасённая рассказала, что всё это время питалась леденцами, которые завалялись у неё в сумочке и спасалась от холода, заворачиваясь в полиэтиленовый пакет. При этом женщине удалось привлечь к себе внимание береговой охраны с помощью красной сумки и зеркальца. Новозеландку доставили в больницу с переохлаждением и обезвоживанием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисково-спасательной операции, которая продолжается в Приморском крае после исчезновения в Японском море катера с шестью рыбаками.

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