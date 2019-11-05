Рязань, , 21:24 — REGNUM Профессор Московского государственного университета геодезии и картографии 1929 года рождения был признан виновным Сараевским районным судом Рязанской области в незаконном приобретении и хранении конопли в крупном размере. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый пояснил, что несколько десятков лет назад приобрёл семена конопли и посеял их у себя на участке в селе Большие Можары в Рязанской области чтобы потом ловить на неё рыбу, тогда это было разрешено. После этого конопля росла у него на участке самосевом. Сам профессор никогда коноплю и другие наркотические средства не употреблял и не продавал. Семена конопли мужчина толок и смешивал с гречневой кашей, делая приманку для рыбы.

В 2018 году профессор был осуждён за выращивание запрещённого растения на своём участке, а также за приобретение и хранение конопли. Однако осенью прошлого года мужчина опять нарвал коноплю и стал её хранить для рыбалки. При этом подсудимый признал, что понимал незаконность хранения конопли и раскаялся в содеянном.

Суд учёл чистосердечное признание подсудимого, осознание им вины, а также то, что пожилой мужчина имеет первую степень инвалидности, является почетным работником высшего профессионального образования РФ, награждён за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Профессор также награжден благодарственным письмом президента и ректора Московского государственного университета геодезии и картографии, и характеризуется положительно по месту жительства.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, а также учитывая все данные, характеризующие подсудимого, суд посчитал назначить ему наказание ниже низшего предела. Суд приговорил 60-летнего мужчину к к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске в Рязанской области программы по углублённому профилактическому осмотру детей и молодёжи на потребление наркотиков. Как пояснил губернатор региона Николай Любимов, цель программы — защитить, а не наказать.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитить, а не наказать: рязанский губернатор — о тестировании на наркотики