Сыктывкар, , 21:02 — REGNUM Девять человек, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Республике Коми. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по Региону.

Авария произошла около 17:08 по местному времени на трассе Сыктывкар — Ухта в 18 км от города Ухта, между поселками Гэрдъёль и Водный. Столкнулись легковой автомобиль Kia и пассажирский микроавтобус Volkswagen Caravelle, совершавший рейс Ижма — Сыктывкар.

В результате аварии пострадали девять человек, в том числе подросток 16 лет. Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте ДТП работают представители экстренных служб.

По данным регионального УГИБДД, участок трассы, где произошло ДТП, не является аварийным, снега, дождя или гололедицы на дороге на наблюдалось. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте водителя в Коми после ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина и его сын четырёх лет. По предварительным данным, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишён прав на управление транспортным средством.

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