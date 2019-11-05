Москва, , 19:48 — REGNUM Автомобиль сбил двух детей вечером 5 ноября в Шмитовском проезде в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИДББ.

По информации ведомства, инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе возле жилого дома.

По данным Следственного комитета, двое несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.