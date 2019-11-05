Белорецк, Башкирия, , 20:16 — REGNUM Дикая косуля, напугавшая жителей города Белорецка в Башкирии, была поймана спасателями. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл днём 5 ноября. Несколько испуганных жителей Белорецка сообщили в ведомство о дикой косуле, забежавшей в город.

Спасатели организовали операцию по поимке животного. Пойманную косулю стреножили, вывезли за город и отпустили на волю.

Специалисты ведомства отметили, что дикие животные довольно часто могут забредать в города в поисках пропитания. Приближаться к ним опасно, так как дикий зверь может расценить человека как угрозу и наброситься на него.

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