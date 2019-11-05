Ухта, Коми, , 19:31 — REGNUM Причиной гибели пятилетней девочки в детском саду Ухты стала острая вирусная инфекция. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания — неуточненной вирусной инфекции. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначен и проводится ряд судебных экспертиз, которые установят точную причину смерти ребенка», — сообщили в ведомстве.

как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 30 октября, около 15.00. Ребенок умер во время тихого часа, предположительно, захлебнувшись рвотной массой. Возбуждено уголовное дело о халатности.