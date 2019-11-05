Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Помощь властям Мексики в борьбе с наркокартелями предложил президент США Дональд Трамп после нападения неизвестных на семью граждан США в мексиканском штате Сонора. Об этом 5 ноября Трамп написал в своём Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп пояснил, что после гибели американской семьи из штата Юта и их друзей, оказавшихся посреди перестрелки между двумя наркокартелями, США готовы, если Мексика будет нуждаться в этом, оказать помощь в избавлении от наркокартелей.

Президент США отметил, что мексиканские картели стали слишком крупными и могущественными, поэтому иногда нужна армия, чтобы победить другую армию. Трамп уверяет, что США может сделать работу по ликвидации наркокартелей быстро и качественно.

В свою очередь, президент Мексики Лопес Обрадор, как сообщает издание Milenio, выразил готовность обсудить помощь США, но заметил, что она вряд ли потребуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате нападения неизвестных в мексиканском штате Сонора погибли 12 граждан США, среди них трое женщин и восемь детей. Ещё пятеро детей были похищены, в настоящее время организован их розыск сотрудниками полиции и военными. По предварительным данным, американцы попали под перекрёстный огонь во время криминальной разборки двух наркокартелей.

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