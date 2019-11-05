Пуэрто-дель-Росарио, , 18:58 — REGNUM Актёры Анджелина Джоли и Ричард Мэдден были эвакуированы со съёмок на Канарских островах из-за бомбы времён Второй мировой войны, передаёт 5 ноября The Sun.

Как сообщается, инцидент произошёл накануне на съёмочной площадке фильма «Вечные» студии Marvel на острове Фуэртевентура.

После обнаружения бомбы режиссёр принял решение незамедлительно эвакуировать всю съёмочную группу. На место были вызваны специалисты-взрывотехники, которые вывезли снаряд для его последующей утилизации.

Сообщается, что во время войны в месте проведения съёмок, согласно архивам, располагалась база нацистских войск.