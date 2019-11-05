Ярославль, , 18:41 — REGNUM В Ярославской области в Пошехонском районе затопило участок дороги Зинкино-Патрино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дорога Зинкино-Патрино Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате дождей и таяния снега реки выходят из берегов.

«В Пошехонском муниципальном районе произошло подтопление дороги Зинкино-Патрино, относящейся к группе Г по эксплуатационной значимости, маршруты школьных и рейсовых автобусов на ней отсутствуют. Дорога для движения закрыта, проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации», — рассказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

На участках автомобильных дорог, подверженных подтоплению, организовано круглосуточное дежурство. ГКУ «Ярдорслужба» и АО «Ярдормост» проводят мониторинг паводковой ситуации и обследование автомобильных дорог.

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