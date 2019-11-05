Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM В Новгородской области в результате сильных ливней затопило территории семи районов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в зоне подтопления оказались 64 дома, где проживают 168 человек, а также восемь дворов, 21 приусадебный участок и два участка дорог.

По данным ведомства, в Демянском районе на автодороге Яжелбицы — Демянск подтоплен участок протяженностью 3 км, на дороге Шульгина Гора — Пески — ещё 2 км.

Всего в Демянском районе от наводнения пострадали 30 домов, в которых живёт более 40 человек. В Валдайском районе подтоплены 34 дома, в которых проживают 63 человека, а также шесть приусадебных участков. В Парфинском районе в зоне подтопления оказались территории восьми многоквартирных домов.

В новгородском филиале компании «Россети Северо-Запад» введён особый режим работы. Энергетики проводят дополнительные осмотры оборудования в зоне возможного подтопления и напоминают о мерах безопасности.

«Пользоваться электроэнергией в подтопленных домах опасно для жизни», — заявили в новгородском филиале энергокомпании.

В правительстве Новгородской области сложившаяся в регионе ситуация обсуждается сегодня, 5 ноября, на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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