Мурманск, , 17:59 — REGNUM Женщина, попытавшаяся вынести из магазина более 16 кг сыра без оплаты, была задержана правоохранителями в городе Мурманске. Об этом 5 ноября сообщается на официальной странице Росгвардии Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в гипермаркете, расположенном в Первомайском районе города Мурманска. Сотрудников Росгвардии направил на место происшествия дежурный центра оперативного управления, получив тревожный сигнал из магазина.

На месте происшествия работники гипермаркета пояснили сотрудникам Росгвардии, что одна из покупательниц, набрав с прилавка сыра на сумму около десяти тыс. рублей попыталась пройти с ним мимо кассы, не заплатив. Общий вес изъятого у женщины сыра составил более 16 килограмм.

Женщина была задержана и препровождена в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Уточняется, что задержанная ранее была неоднократно судима за кражи. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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