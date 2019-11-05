Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростовской области осуждён бывший начальник межрайонного отдела №7 УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что в период времени с 2016 по 2017 год полицейский регулярно получал деньги от жителя Азова. За это он пообещал не принимать меры к пресечению незаконной игорной деятельности, организованной в Азове, и общее покровительство. Общая сумма взятки превысила 3 млн рублей.

Суд приговорил бывшего полицейского к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.