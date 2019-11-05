Самара, 5 ноября 2019, 17:47 — REGNUM Житель Самарской области был задержан сотрудниками УФСБ РФ по региону по подозрению в финансировании международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным регионального УФСБ России, задержанный был причастен к перечислению денежных средств на нужды международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.
Согласно решению суда к задержанному была применена мера пресечения в виде ареста.
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