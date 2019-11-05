Москва, , 17:03 — REGNUM Выходец из Киргизии, задержанный в Москве по подозрению в подготовке акта террора, признал свою вину, сообщила 5 ноября журналистам представитель Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По предварительным данным, мужчина приехал в столицу России из Киргизской Республики в сентябре текущего года и изначально имел целью совершение теракта.

Он изучал видеонаставления, тематическую литературу, а также искал соучастников для будущего преступления.

В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие установило, что задержанный является сторонником радикального джихадистского исламизма и готовился к изготовлению взрывного устройства.

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