Москва, , 17:00 — REGNUM В столичном регионе нетрезвый водитель такси не справился с управлением и на глазах сотрудников Росгвардии протаранил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси не справился с управлением, совершил столкновение с несколькими припаркованными у обочины автомобилями, после чего попытался скрыться с места происшествия», — отметили в пресс-службе.

Отмечается также, что попытки скрыться с места были пресечены самими росгвардейцами. От водителя, жителя Подмосковья 47 лет, по их словам, исходил резкий запах алкоголя.