Абуджа, , 17:03 — REGNUM 259 человек, силой удерживаемых при мечети освободила полиция на юго-западе Нигерии. Об этом 5 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Дети, женщины и мужчины удерживались взаперти против их воли в исламском реабилитационном центре при мечети в городе Ибадане. Они были освобождены полицией во время очередного рейда в рамках операции по освобождению людей, оказавшихся в положении заложников при различных религиозных и учебных учреждениях. Операция проводится властями Нигерии в разных частях страны.

Люди, находившиеся в доме, были заперты в здании, а некоторые из них были скованы цепями. По данному факту начато расследование, в рамках которого были арестованы девять подозреваемых, включая владельца реабилитационного центра.

Отмечается, что за последние несколько недель из подобных центров в Нигерии было освобождено около 1000 человек. Среди освобождённых были как христиане так и мусульмане.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении 15 человек, удерживаемых при церкви на юге Нигерии. Мужчины и женщины в возрасте от 19 до 50 лет были прикованы цепями за ноги.

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