Тюмень, , 16:41 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по делу о групповом нападении на ювелирный магазин в июне 2015 года. Осуждены трое человек, один до сих пор на свободе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что уроженец ХМАО переехал жить в Тюмень. До этого у него был бизнес в ямальском городе Ноябрьске, который прогорел. У мужчины появились долги на сумму 20 млн рублей. Тогда он задумал разбойное нападение на ювелирный магазин в Тюмени. К преступлению он привлёк своего знакомого 1989 года рождения, который у него в Ноябрьске арендовал помещение под автомойку, а также работника автомойки 1993 года рождения и ещё одно неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

20 июня 2015 года преступная группа совершила разбойное нападение на ювелирный магазин на ул. Малыгина в Тюмени. Ущерб торговой точки составил шесть миллионов рублей. Страховая компания затем выплатила владелице магазина страховку в более чем пять миллионов рублей.

Золотые украшения преступники сдали скупщику в Екатеринбурге. Там же и остались, причём трое фигурантов тюменского нападения на ювелирный в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года совершили в столице Среднего Урала нападение на аналогичный ювелирный магазин, склад с компьютерной техникой, банкомат. На их счету и ограбление ювелирного магазина в Перми. Общая сумма похищенного составила более 10 млн рублей.

Разбойные «приключения» преступной группы закончились, когда двоих подельников задержали при неудачном разбое на банкомат в Екатеринбурге.

Суд по совокупности преступлений назначил организатору разбоя в Тюмени 18 лет лишения свободы. Его сообщники приговорены к 11 годам 8 месяцам и 19 годам 10 месяцам заключения. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.