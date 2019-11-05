Мурманск, , 16:28 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко, которого в апреле 2019 года осудили на 3,5 года колонии за злоупотребление полномочиями, вышел на свободу условно-досрочно.

Как сообщают мурманские СМИ, ему учли пребывание в СИЗО и домашний арест. Накопив 2/3 срока, он смог претендовать на условно-досрочное освобождение.

Как сообщало ИА REGNUM, Бабенко был приговорен к 3,5 годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с ним были признаны виновными еще несколько чиновников областного правительства — следствие доказало, что они тратили «благотворительные» деньги на дорогие подарки для гостей области: рыбалки, банкеты, покупки смартфонов и так далее. Размер вменяемого им ущерба составил порядка 8 млн. рублей

Напомним, Игорь Бабенко занял должность заместителя губернатора Мурманской области в 2014 году. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства. В сентябре 2017 года, после того, как были задержаны его коллеги, Бабенко написал заявление на увольнение по собственному желанию.