Москва, , 16:27 — REGNUM В районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы был задержан мужчина, подозреваемый в нанесении побоев пенсионеру. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что во дворе дома в Ясном проезде неизвестный гражданин нанес её 82-летнему мужу телесные повреждения. Следствие установило, что пенсионер сделал замечание гражданину, который курил на детской площадке, после чего тот несколько раз ударил пожилого мужчину. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь.

Подозреваемого задержали, им оказался 34-летний безработный москвич.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.