Аддис-Абеба, , 16:38 — REGNUM По сообщениям полиции, в регионе Уолега на западе Эфиопии произошло вооружённое столкновение между сотрудниками эфиопской полиции и радикально настроенными бойцами оппозиционной партии Фронт освобождения Оромо (ФОО). По словам очевидцев из региона, боевые действия между двумя сторонами начались около четырёх дней назад и продолжаются до сих пор. Основными точками открытых боевых действий являются районы Беги и Кондалла. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

По сообщениям очевидцев, сначала правительственные войска Эфиопии осаждали повстанцев ФОО, что, по-видимому, являлось попыткой захватить их в плен, но повстанцам удалось выбраться из западни, а затем конфликт перерос в полноценную открытую войну. Жители ничего не сказали о количестве жертв с обеих сторон, за исключением того, что один человек погиб.

Глава округа Кондалла Белете Итеха тем не менее заявил: «Помимо спорадической провокации со стороны вооружённых группировок, ни одно столкновение не переросло в вооруженную конфронтацию». Однако он подтвердил, что в этом районе присутствует боевое крыло ФОО, члены которого занимаются провокационными действиями. «Иногда они открывают огонь и отступают», — добавил Белете.

Оромо является одним из регионов страны, в котором до сих пор не установлен мир. В других частях региона 86 человек были убиты из-за «конфликта между этническими группами». Жертвы были идентифицированы только по их этническому происхождению и религии, что, по-видимому, является попыткой властей опровергнуть мнение о том, что насилие носило этнический характер, а также было направлено против эфиопской христианской общины.