Ульяновск, , 16:15 — REGNUM В Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении местной жительницы, которую обвинили в убийстве псевдоцелительницы. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Труп был обнаружен в квартире одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ 5 мая 2019 года. По данным прокуратуры, у жертвы, которая занималась «так называемым целительством», возник конфликт с клиенткой, которая нанесла хозяйке квартиры один удар ножом в шею, похитив три мобильных телефона и 60 тыс. рублей.

Суд признал злоумышленницу виновной в убийстве и краже, приговорив к 8,5 годам колонии общего режима. Кроме того, в возмещение морального вреда в пользу дочери погибшей взыскано с осуждённой 800 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступили в законную силу приговоры по двум уголовным делам, связанным с использованием огнестрельного оружия. Речь идёт о попытке убийства на центральном рынке и вооружённом ограблении ювелирного магазина.

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