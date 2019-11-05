Киселёвск, Кемеровская область, , 16:03 — REGNUM Убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева не связано с его деятельностью на посту. Об этом в эфире «Вести.ru» заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Этот случай, в последнее время он первый. И вопрос тут не связан с деятельностью его на посту главы города. Мы расстались ещё больше года назад. Это его деятельность за пределами главы города, — сообщил Цивилёв. — Есть неплохая система контроля за безопасностью таких посёлков. Но, к сожалению, к этому мероприятию заранее долго готовились. Это видно по тому, как они были оснащены. Очень серьёзно разрабатывалось это преступление. И те, кто осуществлял преступление, они хорошо знали и Сергея Сергеевича и чем он занимается. Они шли с полным знанием, с полной информацией на это дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Киселёвска Сергей Лаврентьев был застрелен на территории своего частного дома в ночь на 1 ноября. Рядом лежало тело ранее судимого жителя Белово. В настоящее время задержаны ещё двое подозреваемых в этом убийстве: оба — жители Белово.

Приоритетной версией убийства Лаврентьева остаётся разбойное нападение.

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