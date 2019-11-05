Москва, , 15:59 — REGNUM В Москве на станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД электропоезд совершил наезд на женщину. В данный момент поезда направления следуют в увеличенным интервалом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московской железной дороги.

Наезд на пассажира произошел в 14:39. По данным МЖД, женщина переходила железную дорогу перед аэроэкспрессом в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Для помощи пострадавшей женщине вызвали бригаду медиков. О ее состоянии на данный момет не сообщается.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Москвы вечером 25 октября электропоезд насмерть сбил мужчину.

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