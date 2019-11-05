Щигры, Курская область, , 15:56 — REGNUM В Курской области полицейские нашли вандалов, которые надругались над надгробиями на городском кладбище в городе Щигры, сняли это на видео и опубликовали в интернете. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области, злоумышленниками оказались трое детей — 10, 14 и 15 лет.

Видеозапись, на которой подростки разбивали надгробия, была опубликована в одной из соцсетей. Подозреваемых нашли быстро: ими оказались две девочки из Старого Оскола и одна из Щигров. Они признались, что 1 ноября испортили шесть надгробий.

Полиция устанавливает потерпевших. Родственникам людей, могилы которых испортили вандалы, ущерб возместят родители девочек. Самих подростков уже поставили на профилактический учет.