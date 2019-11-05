Нарьян-Мар, , 15:51 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения на детский сад «Сказка в Нарьян-Маре».

Кадры подтверждают озвученную ранее информацию о том, что преступнику не пришлось взламывать дверь учреждения — после звонка в домофон, дверь открылась дистанционно.

Напомним, 31 октября, во время тихого часа преступник ударом ножа убил шестилетнего мальчика. По делу задержаны как подозреваемый в убийстве, так и охранник детского сада. Кроме того, возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребёнка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).