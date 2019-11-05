Ульяновск, , 15:46 — REGNUM В Вешкаймском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту хищения крупных партий яиц с территории местной фермы. Перед судом предстанут шестеро человек, сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, подозреваемые являлись сотрудниками фермы, с территории которой в октябре 2018 года похищались партии куриного яйца. По данным следствия, продукцию злоумышленники забирали на грузовой машине из хранилищ, замаскировав товар под промышленный мусор. Следствие оценило нанесённый ущерб в 500 тыс. рублей.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор жительнице Засвияжского района, которая, работая менеджером в частной компании, мошенническим путём похитила более 1 млн рублей. По данным следствия, злоумышленница входила в доверие к клиентам и убеждала перечислять средства за товар на сторонний счёт в одном из крупных банков. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил четыре года колонии общего режима.