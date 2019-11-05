Москва, , 15:48 — REGNUM Во избежание новых убийств солдатами своих сослуживцев в России следует ограничить возможности использования интернета. Об этом 5 ноября заявила председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская на пресс-конференции в Москве.

«Интернет надо закрывать, где-то блокировать. Оставить полезное. По данному случаю что могу сказать: мои искренние соболезнования родителям, жёнам офицеров. Страшно потерять своих сыновей, мужей», — сказала Салиховская.

Также правозащитница заявила, что причиной трагедии в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев, мог стать стресс военнослужащего.

«Не обязательно кулаками, на него морально могли давить, и он не выдержал. Неуставные отношения ещё не ушли, они просто поменяли свой образ. Сейчас неуставные отношения между контрактниками и срочниками. Контрактники начинают вымогать деньги и это первая причина того, что складывается нездоровая обстановка», — отметила общественный деятель.

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