Уфа, , 15:40 — REGNUM В Уфе возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетних») по факту безвестного исчезновения 37-летнего мужчины и двоих сыновей в возрасте 5 и 7 лет. Они ушли из дома еще 26 октября и до настоящего времени местонахождение пропавших неизвестно, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

В правоохранительные органы заявила мать мальчиков. Она сообщила, что отец и сыновья ушли из дома в Калининском районе около 17:00 по местному времени 26 октября.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения детей и их отца, а также всех обстоятельств их исчезновения. На месте происшествия ведут совместную деятельность специалисты СУ СКР и МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Башкирии пропала 22-летняя женщина с малолетним ребёнком. При проверке места жительства пропавшей её отчим, мужчина 46 лет, дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство. В дальнейшем было установлено, что пропала не только девушка с ребёнком, но и её мать, а также малолетние братья. Поиски велись в рамках оперативного сопровождения уголовных дел. Погибшие были обнаружены в колодце на садовом участке, который принадлежал родственнику погибших. 46-летний мужчина подозревается в убийстве. Как предварительно установили следователи, глава пропавшей семьи, мужчина 46 лет, убил свою 39-летнюю супругу, своих детей двух и шести лет и свою 22-летнюю падчерицу с ее девятимесячным ребенком. После совершённого злодеяния он погрузил тела на грузовом автомобиле на свой садовый участок, который находится в Орджоникидзевском районе Уфы и спрятал там в заброшенном колодце.